Liguori (Cittadini): «Riccadi dice no a fondi per tracciamento e cure domiciliari»

«L’assessore Riccardi ha detto “no” alle nostre proposte di destinare importanti somme all’attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e ai Dipartimenti di prevenzione. Una bocciatura che è una porta in faccia ai cittadini: solo oggi si registrano 809 nuovi contagi, da giorni le scuole sono in sofferenza a causa della diffusione del virus, il numero degli accessi al pronto soccorso cresce, l’attività sanitaria no Covid è molto rallentata, ma per Riccardi evidentemente non serve intervenire, se a portare le proposte è la minoranza». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, intervenuta nella seduta d’Aula dedicata alla Manovra finanziaria 2022, nello specifico al momento della trattazione dell’articolo 8, dedicato alla sanità. «I nostri emendamenti puntavano a rafforzare il sistema di tracciamento, a dare una mano per superare almeno parzialmente l’attuale carenza di personale, con l’impiego di medici specializzandi, a potenziare le strutture che si occupano quotidianamente della lotta contro il virus e le cure a domicilio, necessarie a evitare accessi inappropriati in ospedale» aggiunge la rappresentante dei civici.