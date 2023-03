Moretuzzo incontra Coldiretti. Sulla questione acqua: «Siccità era prevista, servono investimenti seri, basta sprechi in opere inutili»

Stamattina il candidato alla Presidenza della Regione Massimo Moretuzzo ha incontrato nella Sala Valduga della CCIAA Pordenone-Udine i vertici della Coldiretti regionale. È stata l’occasione per raccogliere le proposte dell’associazione di categoria e riflettere sulla situazione dell’agricoltura in regione, sulle sue prospettive future. Tra i nodi centrali Moretuzzo ha posto l’accento sulla questione acqua.

«In Südtirol, il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha appena firmato un’ordinanza per contenere il consumo di acqua. La misura prevede anche uno stop alla produzione di neve artificiale per innevare le piste da sci. E da noi che si fa? La maggioranza di destra in questi anni ha negato i cambiamenti climatici e ha investito decine di milioni in nuovi impianti sciistici a bassa quota che tra pochi anni rischiano di essere inutilizzabili ed economicamente insostenibili. Di fronte all’emergenza siccità, nonostante le tante risorse disponibili e i dati scientifici che hanno anticipato quanto sarebbe successo, non sono stati fatti gli investimenti necessari per prevenire le emergenze, ed ora paghiamo le conseguenze di cinque anni di immobilismo, di mancati investimenti in impianti di irrigazione capaci di rispondere alle nuove condizioni climatiche e che avrebbero potuto evitare il razionamento dell’acqua anche per l’agricoltura. Non possiamo più permetterci sprechi, eppure il problema non è nell’agenda delle priorità della maggioranza regionale», ha evidenziato Moretuzzo.