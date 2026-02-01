Moretuzzo: «La Lega minaccia la specialità del Friuli-Venezia Giulia. No alla macroregione del nord»

«L’intervista di Stefani riporta la notizia di un confronto avviato fra diversi presidenti di regione, fra cui Massimiliano Fedriga, per la costituzione di una macroregione del nord: un’ipotesi che distruggerebbe la specialità regionale». Così il segretario e consigliere regionale del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo interviene a commento dell’intervista al presidente del Veneto Stefani apparsa oggi sulla stampa.

«Visto che la dichiarazione del presidente Stefani proviene da un autorevole rappresentante istituzionale, peraltro dello stesso partito del presidente Fedriga, riteniamo che tale informazione vada tenuta in debita considerazione – prosegue Moretuzzo –. Per questo manifestiamo tutto il nostro disappunto e la preoccupazione per il riaffacciarsi nel dibattito politico di una proposta che riteniamo totalmente sbagliata e pericolosa per la tutela dell’Autonomia regionale. La Lega ci sta abituando a un fiorire di dichiarazioni scomposte e contraddittorie, basti pensare allo scontro in atto nel partito rispetto alla gestione della sanità regionale, ma in questo caso quello che viene messo in discussione è il principio stesso della nostra autonomia».

«Per questo – conclude Moretuzzo –, depositeremo un’interrogazione chiedendo al presidente Fedriga se le dichiarazioni del presidente Stefani corrispondono al vero e se il confronto di cui parla per la costituzione di una macroregione del nord sia stato avviato. Diversamente Fedriga smentisca il suo collega veneto e difenda in modo inequivocabile la specialità del Friuli-Venezia Giulia dalle mire venete».