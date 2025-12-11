Mostra “Benito Libassi 1934 – 1985 in memoria” a Ronchi dei Legionari da sabato prossimo

Si inaugura sabato 13 dicembre alle 11.30 a Villa Vicentini Miniussi la mostra “Benito Libassi 1934 – 1985 in memoria”, dedicata al fotografo che inventò la tecnica da lui stesso definita “foto pittura”. A questo artista il Consorzio culturale del Monfalconese/ Ecomuseo Territori in collaborazione con Comune di Ronchi dei Legionari rende omaggio con un’esposizione, visitabile fino al prossimo 16 gennaio, che presenta più di 30 opere per comprendere l’accurato lavoro che Libassi compiva su ogni immagine.

Nato in provincia di Parma e vissuto in Eritrea, Libassi viaggiò molto dal 1956 al 1962 a bordo del mercantile “Giuseppina” tra l’Italia, le coste africane e il vicino oriente. Molte delle traversate sono documentate dagli scatti successivamente raccolti in album, testimoni della sua passione per la fotografia. Nel 1964 decide di stabilirsi a Ronchi dei Legionari dove apre, in via Verdi, lo “Studio fotografico Libassi” che gestirà assieme alla moglie per oltre vent’anni. Uomo dalla personalità mite e generosa, serio professionista, dopo i primi lavori in bianconero fu attratto dalla sperimentazione di nuove tecniche fotografiche e nuove forme espressive come la “foto pittura”, tecnica che consiste nell’imprimere l’immagine fotografica su tela e poi intervenire con ritocchi, raschiature, ulteriori trattamenti chimici, fino a ottenere un risultato più simile a un dipinto che a una fotografia.

Questa particolare modalità ha reso Libassi molto popolare, non solo in città: tra i suoi scatti si ricordano i ritratti di molti personaggi famosi del mondo dello sport, della cultura e dell’arte dell’epoca, come il calciatore Zico, il mago Silvan, l’attrice Ave Ninchi o il poeta Biagio Marin di cui fu anche grande amico. A Ronchi molti ricordano le sue mostre allestite durante la fiera “Agosto ronchese”, ma numerose furono anche le occasioni in cui presentò i suoi lavori in esposizioni collettive e personali, in diverse località.

La mostra “Benito Libassi 1934-1985 in memoria” sarà aperta dal 13 dicembre al 16 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30.

Aperture straordinarie sabato e domenica dalle 10 alle 12. Chiusura: 25 e 26 dicembre, venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026.