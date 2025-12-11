Mittelfest e FVG Orchestra regalano a città e famiglie il concerto “Natale Cartoon”

Mittelfest non si ferma mai: mentre è al lavoro per l’edizione 2026, fa un regalo speciale alla città, alle famiglie e ai bambini per il periodo natalizio, insieme alla FVG Orchestra e al Comune di Cividale.

L’appuntamento da segnare in calendario è per domenica 14 dicembre alle 11 al Teatro Ristori con il concerto “Natale Cartoon”: sul palco la FVG Orchestra diretta dal Maestro Marco Attura e la cantante Arianna Chiara De Piccoli per uno spettacolo gratuito, aperto a tutti.

“Volevamo fare un regalo di Natale alla città, alle famiglie e soprattutto ai più piccoli, il nostro pubblico del futuro, che Mittelfest mette al centro della programmazione da diversi anni attraverso il Progetto Famiglia. Siamo orgogliosi di farlo insieme alla FVG Orchestra, rinnovando una collaborazione ormai solida nella programmazione del festival, e con il comune di Cividale.” – sottolinea il direttore artistico Giacomo Pedini.

Mittelfest sta lavorando intensamente alla 35^ edizione del Festival che quest’anno ha come tema la paura. Appuntamento a Cividale dal 16 al 26 luglio e dal 14 al 17 maggio con Mittelyoung che l’11 dicembre aprirà la open call internazionale dedicata a compagnie e artisti mitteleuropei under 30, chiamati a proporre spettacoli di teatro, musica, danza e circo dedicati al tema 2026. “La paura è l’emozione primaria che anticipa gli eventi, non li segue. Lei è già lì. Ma se mentre osserviamo le cose, iniziassimo a vederle con nuovi strumenti e altri occhi, una qualche benevola sorpresa magari ci spetta. Se la paura che si annida nei nostri pensieri, venisse superata dalle nostre azioni, un qualche miracolo magari si rivelerebbe. Invece di fuggirla, perché non seguire ogni paura fin dove ci spinge? Perché non accettare le sue avventure?”

Dopo il successo di luglio a Mittelfest quando una pienissima piazza Duomo è stata incantata dalle note e dalla magia delle fiabe, il concerto con FVG Orchestra dedicato ai capolavori animati torna al Teatro Ristori per un momento di grande emozione con la versione sinfonica delle colonne sonore dei grandi film d’animazione da Disney a Dreamworks, da Pixar a Studio Ghibli.

Il concerto “Natale Cartoon” sarà proprio un viaggio tra le storie, le melodie, i ricordi d’infanzia e i personaggi più amati delle fiabe a colori con una sorpresa speciale dedicata ai bambini.

Lo spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.mittelfest.org

Arianna Chiara De Piccoli, classe 2002, è cantautrice e ha vinto nel 2017 il concorso canoro Sanremo Junior. Intraprende e porta avanti gli studi accademici in canto jazz presso la Civica Scuola di musica Claudio Abbado di Milano, e al momento ha all’attivo diverse collaborazioni di carattere jazzistico, tra cui il suo quartetto Alea Quartet. Insieme alla Civica Jazz Orchestra, a maggio 2025 Arianna Chiara si esibisce come voce solista presso il BlueNote di Milano. Da cantautrice, nel corso degli anni prende parte a diversi contest e manifestazioni nazionali, tra cui il Premio Lunezia, Festival di Castrocaro, Il Cantagiro e Area Sanremo.