Mostra bi-personale dal titolo Il Sogno della realtà. Dipinti di Lorenzo Vale e sculture di Marco Petean

Domenica 5 marzo 2023 alle ore 11.00, presso la storica Villa Frova a Stevenà di Caneva, verrà inaugurata la Mostra “Il Sogno della Realtà” che raccoglie le ultime opere dello scultore Marco Petean messe a confronto con le tele e le tavole del pittore Lorenzo Vale, in un serrato e intimo dialogo tra discipline e poetiche diverse. L’esposizione, curata da Giovanna Carlot e presentata da Alessandra Santin, ci trasporta,

come afferma il titolo, in una dimensione onirica, dove la realtà viene osservata attraverso un occhio particolare: quello dell’artista, che trasforma l’esistenza concreta in immagine illusoria e sogna davanti alla realtà. Se osservando le opere di Petean ci sembra di essere catapultati in un passato ormai prossimo, ma ancora vitalistico, quello delle Avanguardie, e di visitare davvero gli atelier dei grandi maestri, un po’ come accade al protagonista di Midnight in Paris, diretto da Woody Allen, nei dipinti di Vale tutto è silenzio e immobilità e l’inconscio si presenta con gli abiti della natura e degli animali.

La rappresentazione dei due artisti, la messa in scena dei loro “teatri”, fatti di pittura a olio o di creta, può in certo modo richiamarsi al movimento del Surrealismo, se non fosse per il loro attingere ad altri e lontani mondi artistici. Per Marco il dialogo poetico rimanda a un ventaglio infinito di momenti dell’arte che egli studia con cura, realizzando in terracotta policroma, ambienti abitati da grandi personalità che hanno rivoluzionato il percorso dell’arte come Max Ernst, Salvador Dalì, Leonor Fini, Henri Rosseau; per Lorenzo diventa importante il colloquio con la natura e con immagini che da ordinarie si trasformano in straordinarie visioni. Durante l’inaugurazione di Domenica 5 marzo 2023 alle ore 11.00, con ingresso libero, alla presenza degli Artisti e della curatrice della mostra, interverrà il Sindaco del Comune di Caneva.

La mostra è promossa dall’Auser volontariato di Caneva con il patrocinio del Comune di Caneva e si avvale del contributo della Fondazione Giovanni Santin Onlus di Venezia e dell’Associazione Noi. Donne di Caneva.