Regionali: Liva, depositate liste candidati Pd

“Piena soddisfazione per le nostre liste, dove ci sono molte donne, rappresentanti dei territori e della società. Per noi la campagna elettorale è già cominciata, i candidati del Pd stanno lavorando da giorni nelle cinque circoscrizioni in cui siamo presenti al completo”. Lo ha dichiarato oggi a Udine il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, dopo aver depositato presso gli uffici della Regione le liste dei candidati dem alle elezioni regionali. “Auguro a tutti i candidati di fare la miglior corsa possibile, portando tra i cittadini le proposte del Pd e raccogliendo un’insoddisfazione e una voglia di cambiamento che cresce ogni giorno. A destra stanno litigando per i posti ma noi – ha concluso Liva – siamo in campo per mandarli tutti a casa”.