Mostra personale di Bernardinelli all’Università della Terza Età di Udine

Nell’ambito delle attività dell’Università della Terza Età, Giuseppe Bernardinelli viene proposto in mostra personale nelle sale espositive di via Piemonte a Udine, fino al 29 febbraio.

La mostra è stata presentata pubblicamente in un incontro nel corso del quale è stato ribadito il suo slancio ludico, ma allo stesso tempo è stata sottolineata la capacità di gestire linee spazi e coordinare il tessuto cromatico, per un risultato gradevole e fresco, quasi giovanile, pieno di suggestione e di una sottile poesia.

L’autore possiede una propensione al recupero della dimensione storico artistica surrealista, pur non incedendo pesantemente nei richiami storici artistici, ma conservando una ingenua e allo stesso tempo matura consapevolezza dello strumento segnico. La mostra mette in evidenza alcune pagine con richiami alla letteratura infantile, come il Pinocchio, le marionette, le piccole auto che personificano caratteri infantili e giochi antichi, oggi apparentemente fuori moda ma invece realmente carichi di suggestione emozionale.

Bernardinelli, docente all’Università della Terza Età, è nato a Monza ma risiede in Friuli da molti anni. La rassegna è pubblica e visitabile nelle ore di apertura dell’Istituto