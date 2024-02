Corsi per il benessere all’Università delle LiberEtà: buddismo tibetano, yoga, tai chi e riflessologia plantare in partenza. Iscrizioni aperte e possibilità di lezione di prova. All’Università delle LiberEtà del FVG – ETS (Via Napoli 4, Udine) nuovi corsi dedicati al benessere, inteso olisticamente. I corsi partono a febbraio e le iscrizioni sono aperte; si tratta di: YOGA 3 turni per venire incontro alle esigenze di tutti: venerdì h8 dal 23/2; martedì h14 dal 13/2; venerdì h20 dal 23/2, TAI CHI (mercoledì h19.45 dal 14/2), RIFLESSOLOGIA PLANTARE (giovedì h15 dall’8/2), BUDDISMO TIBETANO (giovedì h 17.30 dall’8/2). Lezioni nella palestra interna dell’Università delle LiberEtà del FVg – ETS . I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.