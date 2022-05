Motostaffetta friulana la ripartenza 2022

“Giro d’Italia di ciclismo professionisti, Giro d’Italia Handbike, Campionati Italiani di ciclismo a cronometro, Granfondo 9 Colli, Granfondo Carnia Classic Monte Zoncolan, 49° Giro ciclistico del Friuli-Venezia Giulia, Maratonina di Udine sono solo alcune, delle numerose manifestazioni che andranno a comporre il calendario agonistico 2022 della Motostaffetta Friulana” ci dice Paolo Pinat colonna della Motostaffetta Friulana. “Con il continuo calo dei dati legati alla pandemia COVID-19, tutte le attività provano a tornare alla normalità, tra queste il settore sportivo; non potevamo mancare nel dare il nostro apporto nel garantire la sicurezza nei servizi di motostaffetta e scorta tecnica, negli sport che si disputano su strada. Le richieste sono giunte anche da fuori regione, come ad esempio la granfondo più partecipata d’Italia, la 9 Colli di Cesenatico, che per l’ennesima volta ha richiesto la nostra partecipazione” racconta Loris Marioni membro del comitato della Motostaffetta Friulana. “Saremo presenti alla tappa friulana del Giro d’Italia di ciclismo, la Marano Lagunare-Castelmonte, ma siamo particolarmente orgogliosi della richiesta pervenuta da parte degli organizzatori del Giro d’Italia di Handbike; manifestazione riservata alle persone diversamente abili, soggetti che hanno dovuto ricomporre la propria vita, dopo che il puzzle era stato scomposto, grazie alla loro voglia di vivere, hanno raccolto i pezzi e li hanno incollati; delle volte qualche tassello si stacca, dal corpo, dall’anima, allora tocca riprendere la cassetta degli attrezzi e magari trovare qualcuno che “riav-vita”; Queste persone hanno cominciato o continuato a fare sport, alle volte si scoprono talenti e diventano atleti. Una vita diversa da prima, è un fatto, ma una vita che c’è” racconta con trasporto il Presidente la Motostaffetta Friulana Decorte Daniele. “Per queste ed altre 40 manifestazioni per ora in calendario, ci viene richiesto il più alto livello professionale e tecnologico; fondamentale il supporto dell’assessore regionale Graziano Pizzimenti e del sostegno da parte di FVG Strade, e Promoturismo FVG (Io sono Friuli Venezia Giulia)” confida Fabrizio Buiatti altro elemento della Motostaffetta Friulana. “Dopo l’emergenza COVID-19, gran parte dell’attività è stata riservata alle continue emergenze che si sono succedute negli ultimi 3 anni; i soci la Motostaffetta Friulana, continuano nell’impegno in comando alla Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia agli HUB vaccinali, nei servizi di prossimità presso alcuni comuni del Friuli; ultimo in ordine di tempo immediatamente dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, su richiesta dell’assessore al Comune di Udine Giovanni Barillari, siamo impegnati nei servizi di assistenza dei profughi ucraini” fa notare giustamente orgoglioso Dino Dell’Oste membro del comitato della Motostaffetta Friulana.