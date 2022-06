Mrtedì 21 giugno, concerto all’Ateneo di Udine per Festa nazionale della musica

Concerto “multiplo” all’Università di Udine martedì 21 giugno, dalle 17, nell’aula magna Kolbe (piazzale Kolbe 4 – via Chiusaforte, Udine), in occasione della “Festa nazionale della musica”. Tre gli eventi musicali in programma. Inizierà il duo pianistico Orietta Luporini – Luca Pieruccioni che presenterà la "Dante Symphony" di Liszt. Contestualmente saranno proiettate le illustrazioni della “Divina Commedia“ di Gustave Doré, con lettura di testi danteschi da parte dell’attrice Rita Maffei. A seguire, alle 19 circa, si esibiranno il coro e l’orchestra dell'Università di Udine. Variegato il programma, composto da autori classici (Giovanni Pierluigi da Palestrina, Mozart, Elgar, Holst) e repertorio popolare. Infine, dalle 21 circa, il duo Barbara Errico (voce) – Mauro Costantini (piano) proporrà un programma di standard jazz.

La “Festa nazionale della musica”, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali, «è un evento transnazionale che nel giorno del solstizio d'estate – spiega il referente dell’Ateneo per le attività musicali e coreutiche, Fabio Alessi – affratella idealmente i popoli trasformando il nostro pianeta in un gigantesco palcoscenico musicale. È un onore per l'Università di Udine presentare alla cittadinanza un concerto con un programma così ricco, grazie all'entusiastica e lodevole adesione, in piena gratuità, di artisti di grande valore, che si sono uniti alla proposta musicale del nostro Ateneo, rappresentata da orchestra e coro».