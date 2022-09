Musei Verdi. La bellezza sostenibile, convegno internazionale nella Sala del Trono, Castello di Miramare

Miramare, il più importante giardino storico dell'area nord-orientale d'Italia, si pone pone come luogo di incontro e di dibattito scientifico e operativo nell’utilizzo di pratiche sostenibili, nell’ambito del territorio e in relazione con tutte le massime istituzioni del settore per le aree verdi storiche. Un convegno interdisciplinare e internazionale sul tema della conservazione, tutela e valorizzazione dei Musei verdi rappresenta il punto di partenza per definire un confronto sugli interventi necessari alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio dei Giardini e Parchi storici. Ne parlano i massimi rappresentanti del mondo accademico e delle istituzioni museali con parco. Tra gli altri, interverranno Mónica Luengo Añón (Icomos- IFLA International Scientific Committee on Cultural Landscapes), Sylvain Bellenger (Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte), Tiziana Maffei (Direttrice Reggia di Caserta), Enrica Pagella (Direttrice dei Musei Reali di Torino), Andrea Bruciati (Direttore dell’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este), Bianca Maria Landi e Paola Ruggieri (Giardino Boboli, Alberta Campitelli (Vicepresidente APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia) e Hartmut Troll (Conservatore dei giardini storici del Baden-Württemberg). Saranno presenti molte altre significative figure dal mondo accademico, dagli orti botanici alle grandi associazioni del settore come REGIS e AIAPP. Il Convegno è aperto al publico, ma la Sala del Trono ha una capienza limitata. Per partecipare, scrivere a eventi.miramare@cultura.gov.it

La prenotazione si intende confermata dopo la conferma da parte dell’Ufficio Eventi del Museo Storico di Miramare. Sarà possibile seguire il convegno anche in modalità streaming attraverso un link disponibile nei giorni a ridosso dell’evento. MIRAMARE_CONVEGNO_pieghevole_LR