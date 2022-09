Ars Botanica. Giardini di carta, mostra esclusiva al Castello di Miramare dal 14 settembre,

Mercoledì 14 settembre alle 18.00 si inaugura una mostra esclusiva al Castello di Miramare, Ars Botanica. "Può una biblioteca rivelare i sogni di due giovani principi? Quasi del tutto inesplorata fino ad oggi, la Biblioteca di Miramare custodisce le eclettiche passioni e gli aneliti di conoscenza di Massimiliano e Carlotta. Un sapiente lavoro di ricerca, condotto dalla Direzione del Museo di Miramare, per la prima volta indaga i preziosi volumi dedicati a botanica, fiori, piante e giardini e li mostra al pubblico in un elegante percorso espositivo che porta il Parco del Castello all'interno delle sue mura, un giardino di carta che, per una volta, diventa primo attore, contenuto e non solo contenitore di quel meraviglioso castello che lo ha reso uno dei luoghi della cultura più visitati in Italia".