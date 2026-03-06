Nadia Gallico Spano una delle 21 donne della Costituente se ne parlerà lunedì a Udine
Un occasione della festa della donna e nell’80° anniversario della prima volta del voto alle donne l’Associazione dei Toscani in FVG Lunedì 9 marzo presenta la figura di Nadia Gallico Spano nella Sala Conferenze della Fondazione Friuli in via Gemona 1, a Udine, alle ore 17,30.
Nadia Gallico, di genitori toscani ma nata a Tunisi dove i suoi erano emigrati. Padre avvocato antifascista, madre ebrea, una delle prime donne laureate in Africa del Nord. Nel 1938 arriva a Tunisi Velio Spano, originario di Carbonia (Sardegna) e inviato dal Partito Comunista Italiano, in supporto al movimento antifascista tunisino. I due si sposano l’anno dopo.
Nadia Gallico Spano nell’Aprile del 44 su incarico di Palmiro Togliatti , dà avvio a Napoli al movimento femminile, esperienza che ripeterà in Sardegna. Nel Consiglio Nazionale dell’UDI (Unione Donne Italiane) sviluppa un’azione per l’assistenza all’Infanzia, per la soluzione di problemi inerenti le donne, nell’opera della ricostruzione post-bellica, nell’accesso ai Diritti Civili, nell’avvio di una vita democratica.
Nadia Gallico Spano, membro della Consulta nazionale, parlamentare dal 48 al 58, nel 1946 è eletta all’Assemblea Costituente, una delle 21 donne presenti.
La conferenza sarà a cura di Gianna Maria Tavoschi. Aperta al Pubblico fino ad esaurimento posti.
Iniziativa patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune di Udine ed all’Associazione Gli Stelliniani. Con la collaborazione della Fondazione Friuli e dei Club UNESCO di Udine e della Toscana. Maggiori dettagli nel sito www.toscani.fvg.it