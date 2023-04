Nasce Assohotel Udine: l’assemblea ha decretato presidente Chiara Zilli in rappresentanza degli operatori del settore ricettivo associati alla Confesercenti

Si è tenuta, all’hotel Alex di Lignano Sabbiadoro, l’assemblea costituente dell’Assohotel della provincia di Udine. In occasione dell’incontro, a cui hanno partecipato tutti gli iscritti (al momento una trentina), è stata eletta la presidente provinciale, Chiara Zilli, e i due vice, Alex Giraldi e Matteo Battiston. Presenti per l’occasione (da remoto) anche il presidente nazionale di Assohotel, Vittorio Messina, il sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi e il suo vice, Manuel Massimiliano La Placa. Con loro c’era pure il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti, che, facendo i migliori auguri alla neo eletta presidente, ha ricordato come la nascita di Assohotel Udine rappresenti un’ulteriore crescita di Confesercenti sul territorio. Zoratti ha inoltre ricordato come: «Il nostro comparto turistico incide in maniera significativa sul Pil regionale e ha una spiccata vocazione di promozione e valorizzazione delle caratteristiche territoriali. Anno dopo anno ha saputo ingenerare un fenomeno virtuoso di incoming che ha portato il Fvg a essere un importante punto di riferimento anche a livello nazione. Detto questo, sappiamo bene che c’è ancora da fare. Per tale ragione è più che mai importante che sia una pluralità di voci a dialogare con le istituzioni. La nascita dell’Assohotel della provincia di Udine va proprio in questa direzione». Classe 1962, con oltre 40 anni di esperienza nel mondo della ricettività, Chiara Zilli è titolare dell’Hotel Daniele di Lignano Sabbiadoro, ma la sua storia lavorativa racconta un lungo percorso fatto di molte esperienze maturate sul territorio, e pure fuori dalla regione. Commentando la sua elezione ha dichiarato: «La nascita di Assohotel Udine punta a dare una risposta più specifica a tutte le attività che sono legate al mondo della ricettività e in particolare al settore alberghiero. Il dialogo costante con un interlocutore competente e dalla lunga storia, qual è Assohotel nazionale, ci consentirà di fornire risposte immediate e utili qualora dovessero emergere problematiche di varia natura». Parlando di obiettivi ha raccontato come il «primissimo è quello di diventare da subito un punto di riferimento, raccogliendo tutte le esigenze dei soci, attuali e futuri. Inoltre, puntiamo a costruire una stretta collaborazione con tutte le sedi dell’Assohotel sparse in Italia con lo scopo di instaurare un confronto costante con realtà, anche diverse dalla nostra, ma le quali possono offrire punti di vista differenti e certamente utili anche per il nostro territorio».