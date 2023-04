Svelato Innovalp 2023, il percorso partecipato di Cramars per creare assieme idee e soluzioni per il benessere delle terre alte

Fare della montagna un luogo di opportunità per accrescerne il benessere sociale, culturale ed economico, in modo che chi la abita ci resti, chi se ne è andato ritorni e nuovi residenti ne vengano attratti, il tutto attraverso un percorso di innovazione sociale, immaginazione strategica e co-design a tappe per le persone e i territori delle terre alte, capace di generare progetti concreti.

Questo, in sintesi, l’obiettivo di fondo di INNOVALP, percorso articolato a tappe, organizzato dalla Cooperativa Cramars per immaginare soluzioni e interventi concreti per rispondere sia alle sfide che alle insidie che la complessità genera, impattando sulla fragilità dei rapporti umani e intracomunitari in montagna.

La tematica di INNOVALP 2023 è infatti “TrasformAZIONI – Affrontare la complessità al fine di creare valore per le comunità che vivono in montagna”.

Attraverso queste iniziative, la Cooperativa Cramars di Tolmezzo prosegue nell’impegno nella promozione dell’immaginazione strategica, del co-design, dell’innovazione sociale per ottenere progetti concreti connessi allo sviluppo locale nelle Terre Alte.

Ricchissimo il programma, che culminerà l’11 dicembre, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Montagna, quando si terrà l’evento finale, di restituzione al pubblico dei risultati dell’intero percorso.

Si partirà il 3 e 4 maggio, con INNOVALP PER LE SCUOLE i laboratori dedicati alle classi quarte delle superiori, che anticiperanno i lavori di INNOVALP DAY. Gli studenti, agevolati da Guido Lavorgna, saranno protagonisti di laboratori per l’emersione dei bi-sogni intesi come elementi generativi di idee nuove per il territorio che verranno incoraggiate e sostenute da elementi di progettazione partecipata e accrescimento delle competenze. L’azione sarà collettiva e le soggettività verranno coinvolte su tavoli interdipendenti in modo da favorire la crescita di un ecosistema di nuova generazione.

Le idee che usciranno da questi laboratori saranno portati, il giorno seguente, al tavolo di INNOVALP DAY, l’evento centrale del percorso 2023 che si terrà venerdì 5 maggio dalle 9.00 alle 19.00 e che si svilupperà su quattro laboratori. I partecipanti si confronteranno in particolare su tre tematiche e sulle relative sfide:

“Montagne future” (Costruire comunità consapevoli, vitali e intelligenti);

“Montagne di mezzo” (Riflettere sulle soluzioni proposte nelle Montagne di mezzo e far leva sulla cultura e sulle infrastrutture sociali);

“Quando la complessità attraversa le Terre Alte” (Comprendere le trasformazioni e praticare politiche di anticipazione, reazione e adattamento).

Innovalp Day capitalizza le storiche esperienze del Festival della Montagna svoltesi nel 2017, 2018, 2019 e diventa nella sua nuova formula laboratoriale il luogo che offre occasioni di scambio e confronto per un processo partecipativo che dà vita ad un originale co- design per progetti concreti a favore delle comunità che vivono e lavorano in montagna.

La sfida di INNOVALP è connessa alla complessità del presente attorno cui si misureranno esperti, studiosi, imprenditori, amministratori locali, con il diretto coinvolgimento dei cittadini chiamati a formulare propri punti di vista sui diversi temi in discussione. Ogni laboratorio risponderà a una sfida strettamente legata con il futuro delle Terre Alte e avrà la durata di due ore.

Le riflessioni di ognuno dei partecipanti saranno rappresentate su una wall of thinking mediato dalla presenza di un facilitatore e le attività laboratoriali verranno esemplificate da una graphic designer che tradurrà i contenuti in linguaggi diversi, alternativi, coinvolgenti ed emozionali che saranno fruibili per tutto il pubblico presente e che transiterà per la piazza.

Al termine della giornata, un quarto laboratorio farà sintesi delle idee emerse. Dai laboratori verranno individuati tre spunti che diverranno oggetto di progetto pere INNOVALP ESTATE di Luglio.

Dal 16 al 21 luglio ad Arta Terme di terrà infatti il training acceleratore residenziale estivo, riservato a ragazze e ragazzi dai 18 ai 35 anni delle aree montane del Friuli Venezia Giulia che saranno accompagnati da formatori, docenti e testimoni provenienti dal mondo accademico, da agenzie formative, dalle istituzioni e dall’universo produttivo. La settimana del Training consente ad ogni partecipante di indagare tecniche e modalità dell’innovazione sociale e dello sviluppo locale rivolte alle Terre Alte con spirito critico e attraverso il cooperative learning. I progetti verranno concretamente applicati in tre specifici contesti delle Alpi e degli Appennini. Nel percorso saranno affiancati e seguiti da tutor esperti della Cooperativa Cramars.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Una prima importante novità di quest’anno è stata la creazione di un comitato scientifico, pensato a supporto dell’opera della Cooperativa Cramars e che collabora con essa, per ideare gli indirizzi metodologici, le attività di ricerca e approfondimento nell’ambito dell’innovazione sociale, animazione locale, sviluppo territoriale e formazione.

È composto da esperti provenienti da differenti aree territoriali ed esperienze professionali, scelti allo scopo di rappresentare i valori e la finalità della Cooperativa e di validarne metodologie ed approcci connessi con la formazione, l’innovazione e lo sviluppo.

Fanno parte del comitato scientifico: Filippo Barbera (Università di Torino), Ivana Bassi (Università degli Studi di Udine), Maria Chiara Cattaneo (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Federica Corrado (Politecnico di Torino), Paolo Ermano (Università degli Studi di Udine), Alessandro Gretter(Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige), Gianluca Lentini (Poliedra di Milano), Guido Lavorgna(Creative Circus di Benevento), Filippo Tantillo (Ricercatore INAPP, Istituto Analisi delle Politiche Pubbliche di Roma), Alessia Zabatino (Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino).

Qui il link alle bio: https://www.innovalp.it/ protagonisti/

Le attività previste per INNOVALP 2023 :

INNOVALP PER LE SCUOLE

Quando : 3 e 4 maggio 2023

Dove : Tolmezzo, piazza XX Settembre

Cosa : Laboratori per i ragazzi delle scuole superiori

Come : Coinvolgimento studenti di quarta superiore

Chi : Coordinamento di Guido Lavorgna

INNOVALP DAY

Quando : 5 maggio 2023

Dove: Tolmezzo, piazza XX Settembre, presso “Innovalp village”

Cosa :

è Laboratorio giallo: MONTAGNE FUTURE. Costruire comunità consapevoli, vitali e intelligenti

(ore: 9.00-11.00)

è Laboratorio verde: MONTAGNE DI MEZZO. Riflettere sulle soluzioni proposte nelle Montagne di Mezzo e far leva sulla cultura e sulle infrastrutture sociali (ore: 11.15-13.15)

è Laboratorio blu: QUANDO LA COMPLESSITÀ ATTRAVERSA LE TERRE ALTE. Comprendere le trasformazioni e praticare politiche di anticipazione, reazione e adattamento (ore: 14.30-16.30)

è Laboratorio arancio: AFFRONTARE TRASFORMAZIONI, IMMAGINARE FUTURI E CREARE VALORE PER LE COMUNITÀ. Visioni, approcci, ipotesi di lavoro secondo le lenti dell’immaginazione strategica (ore: 17.00-19.00). Maurizio Goetz, dell’Institute for the Future-Speculative Design Hub di Milano, esperto di immaginazione strategica e co-design si confronterà con i protagonisti dei laboratori, con Marco Bussone, Presidente di UNCEM Nazionale e con Stefania Marcoccio Presidente della Cooperativa Cramars. Connetterà le esperienze e le idee maturate nel corso dell’attività dei tre laboratori, potenzierà i contenuti e avanzerà ulteriori ipotesi di lavoro.

Come : L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito. Per motivi organizzativi la partecipazione ai laboratori richiede la prenotazione online sul sito www.innovalp.it. I laboratori saranno trasmessi in streaming sulle pagine Facebook di Innovalp e Cramars Società Cooperativa Sociale. Seguici sui social #innovalp2023

Chi : (vedi sotto alla voce: I PROTAGONISTI)

EVENTI COLLATERALI / 1

Quando : Giovedì 4 Maggio 2023 ore 20.30

Dove : Tolmezzo, Cinema David

Cosa : I RAGAZZI DEL ’99 – Tra speranze, sogni e futuro proiezione e incontro con

Come : Proiezione documentario – ingresso libero

Chi : Ulderica Da Pozzo e i ragazzi del ‘99

EVENTI COLLATERALI / 2

Quando : Venerdì 5 Maggio 2023 ore 21.00

Dove : Tolmezzo, Piazza XX Settembre

Cosa : AMERICANÀDES – Folk-blues cjargnèl

Come : Concerto – ingresso libero

Chi : Lino Straulino chitarra e voce Bruno Cimenti chitarra. Presenta Claudio Pellizzari curatore di Vicino/Lontano Mont

INNOVALP ESTATE

Quando : 16-21 luglio 2023

Dove : Arta Terme

Cosa : Training acceleratore residenziale estivo

Come : Formazione rivolta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni, provenienti dalle aree montane del Friuli-Venezia Giulia

e da altre regioni italiane, la cui partecipazione alle attività sarà completamente gratuita.

Chi : Ragazze e ragazzi dai 18 ai 35 anni

EVENTO FINALE

Quando : 11 dicembre 2023

Dove : da definire

Cosa : In occasione della Giornata Internazionale della Montagna verranno presentati i risultati dell’intero percorso di Innovalp 2023

Come : Incontro aperto al pubblico

Chi : I partner della rete nazionale che ha sostenuto Innovalp 2023

I PROTAGONISTI

Prenderanno parte a INNOVALP DAY, come facilitatori, relatori o portatori d’interesse:

Andenna Erika (Consorzio Boschi Carnici, Tolmezzo), Bassi Ivana (Università degli Studi, Udine), BonfiglioliAnnalisa (Cooperativa Cramars, Tolmezzo), Bongiovanni Silvia (Nuovi Mondi, Valloriate), Bussone Marco (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Cattaneo Maria Chiara (CRANEC, Università Cattolica Milano), Cimenti Bruno (Musicista, Carnia), Danelon Sara (Cooperativa Cramars, Tolmezzo), Da PozzoUlderica (Fotografa, Ravascletto), Della Puppa Federico (Smart Land, Mestre), Ermano Paolo (Università degli Studi, Udine), Ferri Gianluigi (Innovability-Vision Alps, Milano), Goetz Maurizio (Immagination designer, Co-founder Italian Institute for the Future, Milano), Gretter Alessandro (Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige), Guarini Mauro Antonio (Benefit Comunità Energetica PartEnergy, Udine), Ionico Maurizio (Melius srl, Tolmezzo), Lavorgna Guido (Creative Circus, Benevento), Lorenzon Graziano (Informest, Gorizia), Marcoccio Stefania (Cooperativa Cramars, Tolmezzo), Mazzeschi Valerio (Poliedra, Milano), PavanSara (Illustratrice, FVG), Peresson Claudio, (Caseificio sociale Alto But, Sutrio), Pellizzari Claudio (Vicino/Lontano Mont, Udine), Pittini Marina (Fondazione Pietro Pittini, Sistiana), Salsa Annibale

(Antropologo alpino, Trento, past President del Club Alpino Italiano), Siagri Roberto (Carnia Industrial Park, Tolmezzo), Simonetti Paolo (Cooperativa de Zoppè, Zoppè), Spadano Raffaele (Montagne in Movimento, Gagliano Aterno), Straulino Lino (Musicista, Carnia), Tantillo Filippo (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, Roma), Treu Vanni (Cooperativa Cramars, Tolmezzo), Zabatino Alessia (Forum Diseguaglianze Diversità, Roma), Zilio Emanuela (Cooperativa di Comunità Viso-a-viso, Ostana).