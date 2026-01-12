Nella biblioteca Joppi di Udine, il 14 gennaio, uno spettacolo su Sylvia Plath e Ted Hughes

Con “Doppia Visione”, spettacolo interattivo per due attrici, maschere e musica, mercoledì 14 gennaio si concluderà il festival “Dos Doi Due in Uno”: l’evento – che si avvale del contributo del Comune di Udine e che avrà ingresso libero, con prenotazione a federicasansevero@gmail.com – sarà accolto dalla sezione moderna della Biblioteca civica Joppi di Udine, in via Bartolini 5, alle ore 18.

Di e con Federica Sansevero – affiancata da Agata Garbuio, Alessandro Scolz, al pianoforte, ed Elias Faccio al sax -, lo spettacolo prende il titolo da un romanzo incompiuto di Sylvia Plath e andato perduto dopo la morte, un vero e proprio giallo editoriale. Plath e Ted Hughes, la coppia di poeti più famosa degli anni Sessanta, e la copywriter Assia Wevill incarnano la storia nera di un triangolo maledetto, ma anche il destino di chi segue il Mito della Grande Dea, i cui cultori sono amanti della completezza, della pluridimensionalità, della verità e animati da un’incessante sete di giustizia e crescita. “Doppia visione” racconta soprattutto di due donne che hanno cercato di definire la propria identità con la maggior precisione possibile; invita inoltre a riflettere su come le infinite morti anonime frutto dell’irrazionalità delle guerre, dei genocidi, delle armi chimiche e atomiche abbiano scatenato negli animi più sensibili un forte desiderio di distinzione e di autodeterminazione. L’evento scenico richiama poi l’attenzione sul fatto che la cura dei figli, l’educazione dei giovani, l’arte e le attività culturali, le relazioni interpersonali positive, l’associazionismo, l’alimentazione e tutti gli spazi che l’essere umano si prende per migliorarsi e stare bene devono entrare a far parte a pieno titolo dell’economia.