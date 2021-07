No di Riccardi a richiesta di maggiori risorse a dipartimenti di prevenzione e alle Usca, Liguori (Cittadini): “Rifiuto fuori dalla realta”

“L’emendamento andava nella direzione di sostenere i professionisti della sanità in tutta quell’attività utile a contrastare una eventuale quarta ondata della pandemia. Abbiamo chiesto alla Giunta di destinare nuove risorse, 100mila euro, all’attività dei Dipartimenti di Prevenzione e delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), che per oltre 18 mesi hanno svolto in Fvg un ruolo di primo piano nella lotta alla pandemia, tra tracciamento e presa in carico delle persone positive al Covid. E’ incomprensibile che la nostra proposta non sia stata capita e accolta dalla maggioranza”. Commenta così la bocciatura dell’emendamento al ddl assestamento di bilancio la consigliera dei Cittadini, Simona Liguori. «Dopo un periodo di calo sensibile dei contagi in questi ultimi giorni purtroppo il virus si sta diffondendo nuovamente, soprattutto tra i giovani – conclude Liguori –. Di risorse in più i Dipartimenti di prevenzione ne hanno veramente bisogno. Ecco perché questo rifiuto mi sembra veramente fuori dalla realtà”.