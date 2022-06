Non solo Consiglieri

Batterlo può sembrare impossibile e per questa ragione la confusione sotto il cielo è tanta e…tutto funziona benissimo. C’è chi dice mai con quelli, chi afferma che senza campo largo non si possono immaginare scenari vincenti, chi guarda un po’ di qua e un po’ di la’, chi osserva, anche coraggiosamente, che il mondo sta cambiando e che ci sono nuove idee e persone pronte a dare battaglia al giovane condottiero leghista, chi assicura, ancora, che prima ci vuole il fatidico programma, ecc. Insomma un gran casino. Al momento, intanto, poco si guarda a come stanno davvero i cittadini e i lavoratori di questa regione: sembrano contare solo i pochi padroni delle ferriere e le loro consorterie. Non sarà il caso, forse, di cominciare a riguardare alle condizioni materiali di chi soffre davvero per quanto accaduto e sta accadendo da due anni a questa parte anche nella nostra ricca terra? Ahi, la sinistra… Zihal