Note Nuove: GeGè Telesforo, a Udine per la prima data della rassegna di Euritmica dedicata i nuovi orizzonti della musica moderna

Si avvicina il primo appuntamento di Note Nuove, rassegna di Euritmica dedicata alle variegate declinazioni della musica moderna che fa da apripista al grande appuntamento con Udin&Jazz, in programma dal 9 al 18 luglio a Udine. Venerdì 17 marzo alle 20.45, all’Auditorium Zanon di Udine, il jazz vocalist e polistrumentista GeGè Telesforo sarà di scena con Big Mama Legacy, concerto tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50. Telesforo, vocalist raffinato, compositore e innovatore della tecnica “scat”, è un artista poliedrico ed entertainer di notevole talento e spazia dalla conduzione radiotelevisiva alla produzione discografica. Vincitore di Jazzit Award come miglior voce maschile dal 2010 al 2018, è conosciuto in ambito internazionale per la sua capacità di far incontrare il miglior jazz italiano con il miglior jazz internazionale grazie all’attivazione di collaborazioni di altissimo livello. «Questa sera vi suoneremo dei blues e alcuni… non blues – diceva Duke Ellington – ed è quello che faremo anche noi in questo concerto» annuncia scherzosamente GeGè, introducendo la sua performance. Big Mama Legacy, album prodotto per l’etichetta Groove Master Edition in distribuzione internazionale, vuole anche celebrare il music club romano più attivo e amato dai musicisti dalla fine degli anni ’80 fino alla sua definitiva chiusura, a causa della pandemia. Quello di Telesforo è un concerto che segna un ritorno alle origini e nella tappa udinese offrirà un’occasione unica a studenti, musicisti e appassionati di jazz. Infatti, per gli interessati l’esperienza del concerto potrà iniziare già nel pomeriggio con l’open soundcheck, durante il quale GeGè condividerà informazioni sul lavoro del musicista, svelando divertenti “dietro le quinte”, aneddoti e curiosità. Quest’anno, Note Nuove si lega a un’importante novità e diventa parte integrante del progetto Jazz Sessions, proposta sperimentale e gratuita rivolta alle scuole della provincia di Udine, curata della dott.ssa Silvia Colle e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Friuli e della Regione FVG. Con il progetto Jazz Sessions, Euritmica si impegna a promuovere il benessere e la qualità della vita dei giovani attraverso l’ascolto della musica dal vivo, con l’obiettivo di potenziare le risorse e le capacità di apprendimento dei ragazzi, incentivando la creatività e l’acquisizione di life e soft skills. Il programma si sviluppa in tre momenti nell’ambito dei PCTO: un primo incontro in classe con la presentazione della musica jazz selezionata, la partecipazione al concerto e un secondo incontro di feedback post-concerto. I prossimi, imperdibili appuntamenti di Note Nuove sono in programma sabato 23 marzo, con l’eclettica vocalist americana, compositrice e artista visiva, Cécile Mclorin Salvan, e sabato 1°aprile con Bruno Bavota e Chantal Acda, in un progetto che fonde generi musicali diversi, sviluppato a distanza fra il pianista napoletano e la cantautrice olandese. Entrambi i concerti si terranno al Teatro San Giorgio di Udine alle 20.45. Le prevendite per i concerti di Note Nuove sono già attive su Vivaticket e sul circuito collegato e a Udine, al Teatro Palamostre, di piazzale Paolo Diacono 21, dal lunedì a sabato, dalle 17:30 alle 19:30 | t. 0432 506925