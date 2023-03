Per la Regione Fvg il Teatro Club di Udine non ha abbastanza “tradizione culturale”. Negati i contributi

La presentazione di una domanda di contributo alla Regione per gli incentivi triennali. Un progetto su cui il Teatro Club Udine crede molto. Poi la doccia gelata: il progetto non raggiunge il punteggio minimo richiesto e per soli 2 punti non può nemmeno essere ripresentato, come previsto, nelle prossime due annualità. Il motivo? Per la Commissione della Regione che ha valutato il progetto, il Teatro Club, tra le altre cose, non ha abbastanza “tradizione culturale” da meritarsi il massimo del punteggio. Così l’associazione che, da Castiglione a Nigris, ha contribuito a fondare il teatro in città e che ha dato i natali al Palio Teatrale Studentesco ha ricevuto il “niet” dalla Commissione Regionale che, tra le altre cose, nella valutazione del punteggio non ha assegnato a Teatro Club il massimo dei punti richiesti appunto per “tradizione culturale”. Teatro Club, si legge in una nota, prenderà dei provvedimenti per rivendicare “l’orgoglio e l’onore di chi come Rodolofo Castiglione e Ciro Nigris prima e Angela Felice poi, si sono battuti per creare quello che Teatro Club è: la culla del teatro in città e per le giovani generazioni.”

Una doccia gelata, si legge ancora nella nota, per quella che a diritto può essere definita la realtà ha portato il teatro a Udine fin dalla sua fondazione, il lontano 9 novembre 1960. Una sottovalutazione della storicità e dell’importanza culturale, aggravata dalla risposta ricevuta dalla Direzione Cultura della Regione (che verrà resa nota a breve) alla domanda di chiarimenti, che spinge ora l’associazione a prendere dei provvedimenti, non tanto e non solo per la mancanza del finanziamento al progetto nel suo complesso, ma soprattutto per rivendicare l’orgoglio e l’onore di chi, come Castiglione e Nigris prima e Angela Felice poi, si sono battuti per creare quello che Teatro Club è: la culla del teatro in città e per le giovani generazioni. I motivi e le azioni che saranno intraprese verranno illustrate in una conferenza stampa che si terrà lunedì 13 marzo alle 11 nella sede di Teatro Club Udine in via Dante 16. Un incontro aperto alla stampa così come a tutto quel “popolo del Palio” che già si mobilitò anni addietro quando rischiò, come oggi, di scomparire a causa della mancata erogazione di finanziamenti.