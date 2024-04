NoteNuove domani Martedì 16 aprile a Udine, Auditorium Zanon RACHEL Z with OMAR HAKIM & Jonathan Toscano

Domani Martedì 16 aprile 2024, ore 20.45 a Udine all’Auditorium Zanon RACHEL Z with OMAR HAKIM & Jonathan Toscano. Rachel Z è stata stretta collaboratrice di Peter Gabriel, Wayne Shorter, Stanley Clarke, Marcus Miller, Al Di Meola e degli Steps Ahead e vanta ben 13 apprezzati album come bandleader. Con la sua inarrestabile voglia di scoprire nuovi universi, con uno stile che percorre sentieri jazz e rock, con il suo istinto per l’improvvisazione, incarna perfettamente lo spirito (e il titolo) della rassegna Note Nuove.

Omar Hakim, formatosi alla corte di Elvin Jones e Art Blakey, si è affermato come batterista della leggendaria Weather Report. In ambito jazzistico ha lavorato anche con Miles Davis, George Benson e John Scofield, avviando parallelamente una carriera iperbolica di turnista al servizio di star del calibro di Sting, David Bowie, i Dire Straits di Mark Knopfler, Celine Dion, Mariah Carey, Madonna, Anita Baker e i nostri Pino Daniele (in coppia proprio con Rachel Z) e Jovanotti.

Con loro il contrabbassista americano Jonathan Toscano, con un curriculum di tutto rilievo all’interno della florida scena jazz newyorchese assieme a Gregoire Maret, Steve Wilson, Jeremy Pelt, Billy Kilson, George Garzone, Ben Perosky, Richie Morales, Minu Cinelu, Pheeroan Acklaff, Oz Noy e molti altri.

A Udine presentano Sensual – Rachel Z è l’artefice dei mantra melodici e delle armonie curative dell’album – che si spinge oltre i confini della musica contemporanea, fondendo elementi di jazz, rock, folk e world music per creare un suono davvero unico e accattivante