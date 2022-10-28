Notizie in diretta dal Consiglio Regionale Fvg:
Comunicati stampa del 28 ottobre dal Consiglio Regionale Fvg:
TAGLIAMENTO. LEGA: MASSIMA CONCERTAZIONE CON I TERRITORI
RADIO-TV. OK UNANIME VI COMM BANDI 2022: CONTRIBUTI PER 462MILA EURO
SCUOLA. CAPOZZELLA (M5S): SÌ A CONTRASTO ANALFABETISMO EMOTIFUNZIONALE
ENERGIA. ZANIN A CONVEGNO GEMONA: NO A MODELLO GLOBAL, ORA PIANIFICARE
MONTAGNA. MARSILIO (PD): RESIDENZIALITÀ, GIUNTA FEDRIGA CONTRO GIOVANI
CR NEWS. ZANIN: INFORMAZIONE CAPILLARE CON TG SOCIAL CONSIGLIO FVG
LAVORO. NICOLI (FI): NECESSARIO UN CENTRO PER FORMAZIONE E SICUREZZA
AGRICOLTURA. BERNARDIS (LEGA): FORTE IMPEGNO PER STOP A CIBO SINTETICO
DISABILITÀ. ZANON (FUTURA): ACCOLTO EMENDAMENTO CRESCITA PROFESSIONALE
AMBIENTE. MIANI (LEGA): IMPEGNO REGIONE PER MANUTENZIONE ALVEI MINORI
DISABILITÀ. PICCIN (FI): CONFERMATA ATTENZIONE GIUNTA AI PIÙ FRAGILI
SCUOLA. OK UNANIME VI COMM NUOVE LINEE GUIDA TRIENNALI DIRITTO STUDIO