“Notte degli Archivi”, 4 giugno 2021 sesta edizione patrocinata dal Ministero della cultura

Venerdì 4 giugno 2021 ritorna la "Notte degli Archivi". La manifestazione nazionale, giunta alla sesta edizione e patrocinata dal Ministero della cultura, è inserita nel programma del Festival Archivissima (4-9 giugno). L'appuntamento serale si propone di presentare al pubblico il mondo degli archivi, non solo come luoghi di conservazione della memoria, ma anche come strumento per raccontare il presente e descrivere - attraverso documenti, carte, raccolte di immagini, bozzetti e stampe - l'identità di un territorio e della nazione.

Podcast, video, dirette streaming saranno incentrati sul tema ‘generazioni’ e saranno visibili online sui canali social grazie ai contenuti messi a disposizione dai singoli istituti partecipanti. La manifestazione inizierà alle ore 18.30.

Anche alcuni Istituti del MiC - Ministero della cultura del Friuli Venezia Giulia aderiscono all'importante appuntamento, proponendo eventi on line per promuovere presso il pubblico il patrimonio documentario e le storie conservate negli archivi.

Partecipano:

Archivio di Stato di Pordenone

Archivio di Stato di Trieste in collaborazione con l'Archivio di Stato di Gorizia

Il calendario completo è consultabile a questo link

https://www.fvg.beniculturali.it/it/21/modulo-news/342/archivissima-notte-degli-archivi-2021​

