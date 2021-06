Palmanova: I soci Coop consegnano 2 quintali di alimenti a Caritas Palmanova

Due quintali di generi alimentari sono stati raccolti e donati dai soci Coop del consiglio di zona della Bassa friulana e consegnati alla Caritas di Palmanova. “Una buona spesa può cambiare il mondo”, questo il nome dell’iniziativa, è culminata in un momento di ritrovo presso il centro d’ascolto Caritas dove nei giorni scorsi gli alimenti sono stati suddivisi equamente in borse della spesa solidali e distribuiti ad oltre 180 famiglie assistite dal centro palmarino.

Il Sindaco di Palmanova Francesco Martines: “La solidarietà è una rete indispensabile per la tenuta sociale, come abbiamo potuto verificare durante tutto questo difficile anno di pandemia. L’Amministrazione comunale ha attivato con rapidità numerose misure di aiuto sociale, dai buoni spesa statali a iniziative proprie come lo sportello psicologico, i progetti didattici per bambini e ragazzi, l’acquisto di dispositivi di sicurezza a cura del Forum Giovani, ma non sono mancate le tante donazioni spontanee di cittadini e la collaborazione stretta tra associazioni. Una collaborazione che si rende evidente oggi e per la quale ringrazio i soci Coop e la Caritas a nome di tutta la comunità palmarina”.

Gli alimenti sono stati consegnati al parroco Don Angelo e a Tonina Vargiu, referente Caritas Palmanova. Grazie al lavoro della forania di Palmanova con la collaborazione pastorale, Caritas e parrocchia riescono a dare un aiuto concreto a quasi duecento famiglie, perlopiù uomini o donne italiane adulti e soli o famiglie con più di tre figli di provenienza extracomunitaria. Un numero che è quasi raddoppiato per effetto della crisi economica e occupazionale che si è creata dopo il Covid.

“Questa è la dimostrazione di quanto i soci Coop del palmarino siano attenti a iniziative sociali che hanno ricadute dirette sul territorio. Per questo il Consiglio comunale, su iniziativa dei capigruppo di maggioranza, si è fatto portatore della raccolta firme a difesa dello sportello soci presso il punto vendita di Borgo Cividale. Era doveroso preservare un legame storico con la comunità locale, in un momento in cui i negozi di vicinato, la sostenibilità sociale oltre che ambientale delle scelte quotidiane dei consumatori, possono fare la differenza nel breve e nel lungo periodo” ha detto la capogruppo di maggioranza Silvia Savi.

Per Coop Alleanza 3.0 erano presenti Francesco Gratton, presidente del Consiglio di zona, Maria Grazia Lisi, socio di riferimento per Palmanova e Ivan Mascarin, assistente per le politiche sociali del territorio. Alla consegna ha preso parte anche Laura Tellini, in rappresentanza dell’Istituto comprensivo di Palmanova, che grazie alle attività sociali proposte da Coop Alleanza 3.0 ha potuto fruire di un progetto a favore della scuola secondaria di primo grado sulla sostenibilità e sulla crescita consapevole di consumatori responsabili.