“Numen”: l’ultimo disco di Angelo Comisso. Martedì 7 dicembre il pianista e compositore lo presenta a Udine Jazz Winter

Numen è il titolo del nuovo disco del pianista e compositore Angelo Comisso che verrà presentato a Udine Jazz Wintermartedì 7 dicembre alle ore 18.00 con un atteso live al Teatro Palamostre (info e prenotazioni: euritmica.it). Un album sensazionale, capace di dare corpo alle emozioni, nato ricercando e meravigliandosi del “sacro”, come vuole la traduzione del termine, in un’accezione non religiosa ma spirituale, investigando le forze, presenti, nascoste e sovrannaturali, l’anima recondita delle cose capaci di manifestarsi in una forza che è luce. È Il “nume”, che sta a noi cogliere e Angelo Comisso lo ha fatto con la sua poesia di autore colto ed emotivo, capace di arrivare al cuore di tutti, in quest’occasione attraverso un prodotto d’arte che pone una speciale attenzione alla melodia, alla cantabilità, espansiva nelle maglie di atmosfere jazz e di istinti all’improvvisazione di gran personalità.

Le quindici tracce che compongono l’album, prodotto da Mauro Rossetto e registrato negli studi Artesuono di Stefano Amerio, vedono la partecipazione di altri due riconosciuti musicisti friulani con cui il compositore collabora da anni: Alessandro Turchet al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria. Un ‘intesa la loro che è palpabile e che parla attraverso i suoni, nei brani di “Numen” che si valorizzano per l’elevata fattura, la forza d’invettiva, la storia che raccontano, composti e interpretati al pianoforte da Angelo Comisso in un fair play compiuto con la sezione ritmica di contrabbasso e batteria.

Brani originali tutti, inframezzati da “promenades”, passeggiate improvvisative affidate ognuna ad un componente della formazione, e omaggi a grandi maestri, come una versione di “Chiquilin de Bachin” di Astor Piazzolla e di “Wasserklavier”, liberamente ispirata e interpretata, di Luciano Berio.

Colmano il cerchio brani dal titolo “Rarefactia”, “Aliant”, “Erbolat”, “Amistad”, “Lettere”, “Whisper”, “Shem”, “Wood indigo”, “Torii”. Il disco è disponibile su tutte le principali piattaforme digital store e su artesuono.it.