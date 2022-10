Nuova squadra rettore Uniud per l’anno accademico 2022-2023. Nominati il prorettore, 4 delegati di area e 21 di settore

Il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, ha nominato la squadra di governo dell’Ateneo – 25 delegati, di cui 4 di area e 21 di settore – per l’anno accademico 2022/23, che lo affiancherà nell’indirizzo delle attività accademiche. Nuovo il prorettore, Andrea Cafarelli, già delegato alla didattica. Subentra ad Angelo Montanari, che assume la delega per il Centro polifunzionale di Pordenone.

Novità anche fra i delegati d’area. A partire dall’istituzione della delega alla Terza missione, attribuita a Monica Anese, che si occuperà di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze. Il nuovo delegato per la didattica è Agostino Dovier. Confermati Giorgio Alberti all’internazionalizzazione e Alessandro Trovarelli alla ricerca.

Fra i 21 delegati di settore, sette sono di nuova nomina: Raffaella Bombi, all’innovazione didattica; Paolo Ceccon, alla qualità; Giovanni Cortella, al trasferimento tecnologico; Christian Micheloni, all’e-learnig; Angelo Montanari, al Centro polifunzionale di Pordenone; Francesco Pitassio, al Centro polifunzionale di Gorizia; Davide Zoletto, alla formazione all’insegnamento.

I delegati confermati sono: Salvatore Amaduzzi, sostenibilità; Francesco Curcio, progettazione interdisciplinare; Daniele Fedeli, studenti; Valeria Filì, pari opportunità; Stefano Lazzer, sport; Pier Luca Montessoro, reti informatiche e siti web; Mauro Pascolini, Cantiere Friuli; Enrico Peterlunger, promozione della lingua e cultura friulana; Alberto Policriti, Scuola Superiore; Laura Rizzi, servizi di orientamento e tutorato; Marco Sartor, Job placement e rapporti con le imprese; Elisabetta Scarton, public engagement; Stefano Sorace, edilizia, prevenzione, protezione e sicurezza; Andrea Tilatti, biblioteche e banche dati.

«Sono molto grato – afferma il rettore, Roberto Pinton – al prorettore uscente, professor Montanari, che resta nella squadra, assumendo peraltro importanti ruoli nell’ambito dell’Ecosistema dell’Innovazione-PNRR iNEST, di cui l’Università di Udine fa parte. La sua presenza e il suo contributo sono stati per me e per l’Ateneo di fondamentale importanza in un periodo particolarmente complesso come quello che ha interessato i primi tre anni del mio mandato.

«Ringrazio tutti i delegati uscenti – prosegue il rettore – per aver svolto, con dedizione e competenza, un prezioso lavoro. In particolare, vorrei ringraziare la professoressa Nicoletta Vasta che ha seguito per molti anni il Centro polifunzionale di Pordenone, e il professor Comino che è stato delegato alla qualità per un triennio.

«Un ringraziamento speciale – conclude Pinton – va a tutti i colleghi e a tutte le colleghe che hanno rinnovato la loro disponibilità e ai nuovi entrati che, con spirito di servizio, hanno accettato di cogliere con fiducia le sfide che ci attendono. Giunto a metà mandato, desidero ringraziare tutta la comunità accademica e rinnovare l’impegno a perseguire con determinazione i nostri obiettivi strategici».