“Nuove energie in Comune”: incontro sulle energie rinnovabili giovedì a Buja

Il gruppo della lista A Buja si può – Insieme – A Buje si pues organizza l’incontro “Nuove energie in Comune: dall’emergenza energetica alla pratica nel nostri Comuni, con attenzione ai cambiamenti climatici”, al quale interverranno Antonella Stravisi, libera professionista e redattrice di PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima), ed Emilio Gottardo di Legambiente F-VG. L’appuntamento è per giovedì alle 18.00, presso il Caffè Centrale di Santo Stefano di Buja. Uno dei temi principali sarà quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili, uno strumento ancora poco conosciuto, ma che potrebbe trovare l’interesse di molti cittadini.

“L’idea di fare qualcosa di concreto sul tema (o problema) dell’energia, calandolo nella realtà di un piccolo Comune, è emersa durante uno degli incontri dei gruppi tematici in cui si sono articolati i componenti e i sostenitori della nostra lista”, dichiarano i Consiglieri di A Buja si può – Insieme – A Buje si pues. “Nel nostro programma avevamo diverse proposte sugli aspetti della sostenibilità e dell’attenzione non solo all’ambiente, ma anche alla spesa per l’energia. Ci siamo chiesti, quindi, cosa si potesse fare per portare informazioni utili ai cittadini, in modo da promuovere dei cambiamenti significativi, anche se nel piccolo di un Comune come il nostro.” L’incontro è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini.