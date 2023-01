Legno Servizi, le linee guide per il nuovo anno: verso una visione regionale

II 2022 è stato un anno decisivo per Legno Servizi, che ha visto traghettare la sua mission locale verso una più ampia visione strategica di livello regionale. Il presidente Carlo Piemonte traccia le linee guida per l’anno appena iniziato, tratteggiando il bilancio di quanto fatto e gli obiettivi previsti. Ma prima di tutto ricordiamo chi è Legno Servizi Forestry Cluster Fvg: Costituita nel 1995, nasce dall’esigenza di sostenere e rafforzare i soggetti operanti nella filiera bosco-legno, per valorizzare una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli Venezia Giulia ma scarsamente utilizzata. Oggi è una realtà capace di stare al fianco delle imprese con servizi specializzati e della Regione per affrontare le sfide attuali e future come un unico sistema Legno Fvg. Legno Servizi guarda a tutte le filiere del legno, è in grado di focalizzare l’attenzione sulla valorizzazione della materia prima regionale, primario obiettivo della cooperativa, in tutte le sue diverse caratteristiche: dal legno di montagna al Cividalese dalla pioppicoltura alla pedemontana pordenonese. Punta a nuove sinergie imprenditoriali e professionali capaci di ridare slancio, forza e fiducia ad un comparto che vedrà sempre nel Legno Fvg una risorsa preziosa da valorizzare.

Il cambio di passo

La società è riuscita a coinvolgere le diverse identità di operatori e imprese forestali del Fvg portando in cda la Valcellina, la Carnia, la Valcanale, le valli del Natisone. Un cda così composto, insieme alle segherie di prossimità esupportato dall’organico rafforzato di Legno Servizi e dal suo affiatato team, per la prima volta è in grado di portare in rappresentanza le necessità della filiera bosco-legno del Fvg.

Le iniziative

Coinvolti nella formazione 200 studenti, dalle scuola primaria all’università. Il nuovo modello di gestione forestale passa infatti dalla formazione dei giovani, in affiancamento con i loro docenti. A questo si sommano oltre 150 partecipazioni di imprese boschive e dottori forestali a seminari e workshop tematici promossi da Legno Servizi. Gli eventi coprono l’intero territorio regionale, da Trieste a Barcis, da Malborghetto a Tolmezzo.

Obiettivi raggiunti

Un’annata che porta a compimento un percorso di rinnovamento e posizionamento della società, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per tutto il settore bosco forestale, in particolare per le segheria di prossimità. Un traguardo importante, tra i tanti raggiunti, è il primo gruppo di aziende certificato in Valcanale.

Le sfide del 2022

La prima fra tutte: connettere la filiera che parte dal bosco e arrivare nelle segherie del Fvg con il nostro legno regionale. Come? Tra le varie attività intraprese, sarà attivato un sistema di monitoraggio, analisi, condivisione dei dati e delle progettualità che partono dal mondo della foresta, perché la conoscenza dello stato di fatto consente di predisporre progetti ancora più mirati rispetto alle necessità aziendali.

I ringraziamenti

Un ringraziamento sentito al consiglio di amministrazione che, con passione e determinazione, partecipa aLegno Servizi, al Presidente Fedriga e all’assessore Zannier, che assieme ai funzionari del corpo forestale stanno tracciando una nuova rotta per le foreste regionali, alle comunità di montagna, partner di tante iniziative, all’Uncem per il dialogo costruttivo al fine di sviluppare attività a favore delle aree montane regionali, al Consorzio Boschi carnici per la condivisione,