Nuovo fremito dell’Orcolat in Carnia. Nuova scossa di terremoto a Raveo, magnitudo 3.9

Una nuova scossa di terremoto, avvertita dalla popolazione con epicentro a Raveo ed una magnitudo di 3.9 gradi della scala Richter è stato avvertito alle 14.51 a due chilometri a ovest-sud-ovest di Raveo. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione ma secondo i primi rilevamenti in loco non pare vi siano danni né a persone né a cose. La scossa si è stata causata da una frattura localizzata a sei chilometri di profondità, stesso epicentro di quella che due giorni fa, il 10 gennaio era stata localizzata a 4km di profondità. Alle 2.42 di notte la prima scossa seguita da altre di minore intensità (magnitudo 1.6, 1.7 e 2.7). Sempre oggi si è avuto una replica alle 15.57 con lo stesso epicentro e alla medesima profondità ma una magnitudo inferiore di 3,2. Diverse persone hanno dichiarato di aver sentito contemporaneamente alla scossa un grosso boato. Nel marzo scorso a Socchieve fu registrato un sisma di magnitudo 4.6, in quel caso il sisma fu avvertito in gran parte del Fvg, in Veneto e in Trentino. Del resto che il Friuli sia una zona storicamente ballerina è notosrio, tanto che in molti hanno da sempre ironizato che parlare di vivere in Friui in “terra ferma” è poco veritiero. Ovviamente si scherza finché i sobbalzi dell’orcolat si limitano a mettere solo anzia, altro fu quanto avvenuto nel Maggio e nel settembre del 1976.