Sacile: Dal 15 gennaio apre la campagna abbonamenti per la nuova stagione di “scenario 2025” al teatro Ruffo

Si apre il 15 gennaio l’attesa campagna abbonamenti per la 27.a edizione della rassegna “Scenario”, stagione di spettacoli teatrali ed eventi culturali che il Piccolo Teatro Città di Sacile offre al pubblico come primo appuntamento del nuovo anno, grazie al patrocinio e contributo del Comune di Sacile e al sostegno della Fondazione Friuli, in collaborazione con UTE di Sacile e Altolivenza e AFDS-Ass. Friulana Donatori di Sangue di Sacile.

“Tra Palco e Realtà” è il titolo di questo nuovo cartellone con cinque commedie al Teatro Ruffo di Sacile dal 18 gennaio al 15 febbraio, che gioca abilmente tra le pieghe della vita reale e della finzione scenica, proponendo una selezione delle migliori Compagnie del Triveneto impegnate in grandi classici della commedia, nuove produzioni, allestimenti in costume e contemporanei, tutti in gara per assicurarsi i due ambitissimi riconoscimenti assegnati dal pubblico in sala: il Premio “Vota il tuo Scenario” per o spettacolo più gradito, e il “Premio Edmondo Trivellone” per il migliore allestimento di scene e costumi.

Apertura sabato 18 gennaio con l’originale commedia in costume “Bon mariage. Commedia illuministica sul matrimonio fronte e retro” di Andrea Castelletti per il Teatro Impiria di Verona. Le teorie dell’Epoca dei Lumi sul matrimonio vengono messe a dura prova da una vicenda in forma di vaudeville, in cui le protagoniste femminili si abbattono come cataclismi su quello che vorrebbe essere un tranquillo pomeriggio di dotta erudizione. A seguire sabato 25 gennaio una delle più note commedie di Shakespeare, “Il mercante di Venezia”, nella dinamica messa in scena curata dalla Compagnia L’Archibugio di Lonigo (Vicenza). Il debito del mercante Antonio con l’ebreo Shylock, la storia d’amore di Bassanio e Porzia, colpi di scena, inganni e travestimenti faranno come sempre palpitare il cuore fino all’ultimo respiro, sullo sfondo della Serenissima. Spazio al teatro veneto, e anche al dialetto, sabato 1 febbraio, con la commedia di Davide Stefanato “Ancora sei ore”, messa in scena dagli Amici del Teatro di Pianiga (Venezia). Qui il gioco è condotto con astuzia e divertimento tra questo mondo e l’aldilà, dove Antonio, burbero contadino della bassa padovana, si trova “intrappolato” a gestire le dispute familiari aperte, per inevitabili questioni venali, dopo la sua dipartita.

A seguire sabato 8 febbraio una vera trama di “teatro nel teatro” con “Le mirabolanti fortune di Arlecchino e peripezie dei Comici dell’Arte”, commedia brillante ispirata a testi d’epoca in lingua e dialetto, allestita da La Trappola di Vicenza. Un vero omaggio alla grande stagione dei Comici dell’Arte italiana, con la storia di due Compagnie che girano, di piazza in piazza, per arrivare all’agognata meta di Parigi, mentre i lazzi in scena e i siparietti di vita reale si mescolano in una vivacissima trama, tutta da scoprire. Sabato 15 febbraio palcoscenico riservato al teatro in dialetto triestino, con l’ultima produzione, fresca di debutto della Compagnia Ex Allievi del Toti di Trieste, scritta da Walter Bertocchi e Paolo Dalfovo: “Tuto pol suceder” è un titolo che già promette di catapultare il pubblico in situazioni intricate e paradossali, fatte apposta per ridere in compagnia dei nostri piccoli vizi contemporanei.

Per le cinque serate teatrali, tutte con inizio alle ore 21.00, è prevista la consueta prevendita abbonamenti nelle giornate del 15 e 17 gennaio (ore 17-19), 18 gennaio (ore 10-12), sempre alla cassa del Teatro Ruffo, con prelazione per gli abbonati della passata stagione ai recapiti del Piccolo Teatro, tel/whatsapp 366 3214668 – mail: piccoloteatrosacile@gmail.com, che funzioneranno anche per la prenotazione dei biglietti (intero €10, ridotto €8).