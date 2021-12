Nuovo libro di Roberto Siagri: “La servitizzazione – Dal prodotto al servizio”

«Quando cambi il modello di produzione, cambia tutto, dall’etica all’estetica: non c’è niente che rimanga uguale perché è il modello di produzione che definisce tutto il resto.» Con queste parole Roberto Siagri ha presentato agli associati Federmanager FVG il suo nuovo libro “La servitizzazione - Dal prodotto al servizio. Per un futuro sostenibile senza limiti alla crescita”, con prefazione di Roberto Masiero (Edizioni Guerini). Come convertire il prodotto in servizio? Questo il tema attorno al quale ruota la nuova pubblicazione di Roberto Siagri, e su cui si è concentrato ieri il suo intervento. Un testo lungimirante che approfondendo il tema della trasformazione dell’economia del prodotto in economia dei servizi - resa possibile dal progresso delle tecnologie digitali - ne esplora le opportunità irrinunciabili in termini di crescita sostenibile per le imprese, soprattutto le PMI, con ricadute positive tanto per la società quanto per l’ambiente.

Come fare allora? È necessario che vi sia un cambio di mentalità spiega Roberto Siagri. Il testimone ora passa dunque da una generazione che vedeva come centrale il concetto di possesso ad una generazione più interessata invece all’accessibilità ai beni. Una nuova classe di imprenditori che sia capace di utilizzare le nuove tecnologie digitali tramite le quali creare nuove aziende efficienti e sostenibili.