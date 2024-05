Occupazione rettorato: Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG in sostegno agli studenti

“Più volte in passato, come Open Sinistra FVG avevamo dato ampio spazio alle denunce di Amnesty International dell’Apartheid in Palestina. La tragedia umanitaria che si sta consumando da tanti mesi ormai a Gaza a causa dell’esercito israeliano è inaccettabile dal punto di vista etico perché è un crimine. Vede complici tutti coloro che non chiedono un immediato cessate il fuoco e la sospensione di qualsiasi operazione militare, per sostituirle con operazioni umanitarie.

L’occupazione del parco del rettorato da parte degli studenti dell’Università di Udine è un gesto che merita tutto il nostro sostegno e la nostra riconoscenza perché è la dimostrazione che la coscienza etica e civile dei nostri giovani è ancora viva e forte. Il rifiuto, come sembra dalle notizie, di una discussione volta ad una presa di coscienza di questa tragedia di portata storica è un fatto grave. La comunità universitaria deve prendere posizione! Quanto hanno fatto gli studenti di UDU è un segnale di speranza importante per il futuro di tutti noi.”

Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.