Oggi al garden del Visionario Matteo Bellotto racconta la storia del Friuli attraverso i suoi vini

Nuovo appuntamento con i cine-aperitivi nel garden del Visionario: oggi mercoledì 29 giugno alle ore 19.00 lettura scenica di STORIE DI VINO, la storia del Friuli attraverso i suoi vini raccontata dall’autore Matteo Bellotto. Un viaggio tra i vitigni e la loro storia intervallato dalle storie delle persone, dimenticate dalla Storia con la S maiuscola. Un viaggio nella memoria dei nostri paesi e delle nostre realtà più profonde per riprendere contatto con la nostra anima. Il Friuli Venezia Giulia è una terra di "romanzi" vissuti, intimi, famigliari, non raccontati, a volte dimenticati. Storie di vino è una raccolta che si muove nello spazio del necessario, di ciò che serve per toccare l'anima profonda di una terra troppo spesso nascosta a se stessa, capace di enormi profondità ma anche di terribile superficie. Sono storie raccolte andando ad ascoltare la voce delle persone, sentendo i rumori delle osterie, guardando la faccia del paesaggio, lasciando però a casa ogni retorica. Le Storie di vino durano il tempo di un bicchiere, il tempo che ognuno si concede per ascoltare e parlare, come accade tutti i giorni nei bar dei nostri paesi. Evento in collaborazione con le Librerie del centro. In caso di maltempo, il cine-aperitivo si sposterà al bistrò del Visionario. Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare il sito www.visionario.movie.