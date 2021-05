Oggi Enrico Rava in “special edition”, è lui l’ospite dell’edizione che celebra i trent’anni di ‘Udin&Jazz’

A Udine un Enrico Rava in "special edition" questa sera al Palamostre. Quella odierna sarà la grande serata di Rava, amico di vecchia data di Euritmica e musicista intenso e raffinato che ha suonato in tutto il mondo e che, per una sera, porterà tutto il suo mondo a Udine. Rava si esibirà per il pubblico di Udin&Jazz, ad accompagnarlo sul palco ci saranno il friulano Francesco Bearzatti al sax tenore, Francesco Diodati alla chitarra, Giovanni Guidi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria.