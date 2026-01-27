Oggi “Giornata della Memoria” impegno fermo a non dimenticare

“Oggi nella Giornata della Memoria rinnoviamo l’impegno fermo a non dimenticare lo sterminio scientifico delle persone di origine ebraica,

dei rom e dei disabili perpetrato dai nazisti con la complicità dei fascisti e nell’indifferenza di troppi. Con commozione ricordiamo i milioni di vittime. Con dolore ci rendiamo conto che in troppe parti del mondo questo orrore, questo male assoluto, non ha però insegnato nulla e i crimini contro l’umanità e i genocidi sono ancora tollerati e legittimati da governi che si fingono democratici.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.