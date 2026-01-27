Presentazione del libro “Il giro del mondo in 34 montagne”. Storia, miti e imprese sulle vette

Mercoledì 28 gennaio h. 18.00 presso Librerie.coop Friuli Via dei Rizzani 1/3, Udine Incontro con Martina Tommasi per la presentazione del suo libro IL GIRO DEL MONDO IN 34 MONTAGNE Storia, miti e imprese sulle vette (Newton Compton). Dialoga con l’autrice Elena Misdariis. Dalle leggende dei popoli antichi alle imprese sugli ottomila: il racconto epico delle montagne che hanno fatto la storia.

Cime sacre, miti, scalate e spedizioni leggendarie. Un viaggio tra i cinque continenti, una storia intima delle catene e delle vette che hanno segnato il nostro destino. Dalle leggende dei popoli antichi alle imprese sugli ottomila: il racconto epico delle montagne che hanno fatto la storia. Cime sacre, miti, scalate e spedizioni leggendarie. Un viaggio tra i cinque continenti, una storia intima delle catene e delle vette che hanno segnato il nostro destino. Storie, miti e imprese sulle vette Dalle Alpi all’Himalaya, dal Fuji alle Montagne Rocciose, dalle Ande della

civiltà incaica alle transumanze appenniniche, dal Kilimangiaro all’Uluru: protagoniste di queste pagine sono montagne di tutto il mondo che hanno plasmato la storia dell’umanità. Nel racconto di Martina Tommasi, l’epica letteraria dell’assalto alla vetta si unisce alle leggende popolari tramandate per via orale e a una ricostruzione del ruolo delle montagne nella nostra e in altre civiltà. Un tempo, il mito della Montagna Sacra accomunava le genti di ogni angolo del globo, e il timore degli spiriti delle rocce agitava i loro sonni. Poi la montagna fu vista soprattutto come vitale risorsa alimentare, e ancora come traguardo da conquistare, luogo di escursioni memorabili e meta di spedizioni scientifiche; fino ai giorni nostri, in cui le vette sono aggredite da un turismo spesso privo di scrupoli. Un viaggio affascinante tra le grandi catene dei cinque continenti, alla scoperta di ciò che le montagne rivelano della storia e della condizione umana. Tra gli argomenti trattati: La Montagna Sacra, dimora degli dèi; Storie, credenze e simbologie delle grandi civiltà montane; Le più incredibili imprese dell’alpinismo; La montagna nelle tradizioni religiose; I luoghi della Grande Guerra; Profili e alture che hanno ispirato artisti, scrittori e registi; Himalaya, sul tetto del mondo; Passi e vette come confine e terreno di conquista; Dal fascino solenne delle escursioni all’overtourism. Martina Tommasi (Trieste, 1976), storica e editor, è collaboratrice della rivista «Storica National Geographic». Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: Borderwine. I Pionieri del Vino in Friuli-Venezia Giulia, Pierabech. Ricette dalla colonia e i primi quattro volumi delle Divagazioni gastronomiche sull’Ulisse di Joyce: Le mandrie del Sole, Calypso, Telemaco e Lestrigoni. Inoltre è autrice del libro per bambini Erazem Predjamski – Erasmo da Predjama di cui ha realizzato anche le illustrazioni. La Newton Compton ha pubblicato Il giro del mondo in 34 montagne.