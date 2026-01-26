Ogs: Salvaguardare l’Adriatico. Progetto ASAP sull’analisi dei rischi e la protezione delle aree sensibili

Il Segretariato dell’Iniziativa Centro Europea e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS presenteranno il 4 febbraio, dalle 10:30 alle 12:30 presso la sede InCE-Segretariato Esecutivo, in via Genova 9 – Trieste: Salvaguardare l’Adriatico: progetto ASAP sull’analisi dei rischi e la protezione delle aree sensibili. Nel corso dell’evento verranno presentati i primi risultati del progetto ASAP – Adriatic Sensitive Areas Protection mechanism ed i particolare verranno illustrati l’analisi dei rischi, i risultati della simulazione di fuoriuscite di idrocarburi e la mappatura delle aree costiere vulnerabili. Verrà inoltre offerta una panoramica delle risorse a sostegno della cooperazione transfrontaliera in materia di emergenze anti-inquinamento in mare.

ASAP è un progetto finanziato nell’ambito del programma Interreg IPA-Adrion, coordinato dal Segretariato InCE con OGS come partner, volto a rafforzare la protezione del mare Adriatico attraverso un approccio condiviso e basato sulla scienza per identificare aree sensibili, valutare rischi ambientali, e migliorare la preparazione in caso di incidenti che portano a perdite di olio in mare.