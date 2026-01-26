Sanità: Braidotti (Pd), scintille Riccardi-Cisint e FdI se la gode

“Le scintille tra Riccardi e Cisint sono solo la punta dell’iceberg: dietro l’unità di facciata e sotto la coperta del ‘vogliamoci bene’ a destra si sta consumando un rovente scontro politico. A leggere lo scambio di battute a distanza, questo è un duello anche personale tra l’uomo forte della giunta Fedriga e l’ex sindaca di Monfalcone ora a Bruxelles e già in corsa per Trieste. Intanto Fratelli d’Italia si gode lo spettacolo e aspetta di passare all’incasso. Il presidente Fedriga è sempre più disinteressato ed ha già rivolto la prua a Roma”. Il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti commenta il botta e risposta tra l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, il quale ha sostenuto che non sarebbe possibile per lui essere “commissariato da una come Anna Cisint”, cui la stessa europarlamentare del Carroccio ha replicato: “nulla mi scalfisce, faccio politica per i cittadini, passo per le elezioni io”.