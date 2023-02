Oggi torna “M’illumino di meno” nella “giornata azionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”

Torna anche per il 2023 l’iniziativa M’illumino di meno, lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2. La novità di questa 19ma edizione è la recente istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili riconosciuta dalla Repubblica, che si terrà d’ora in avanti il 16 febbraio, data della prima edizione della campagna. Quest’anno la proposta di Radio2 è dedicata al fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa FVG) aderisce alla XIX edizione di M’illumino di meno. Come segno concreto di adesione al progetto l’Agenzia continua da anni a portare avanti iniziative virtuose finalizzate al risparmio energetico che coinvolgono sia le infrastrutture, sia i suoi collaboratori. Significativi i risultati ottenuti: dal 2012 ad oggi i consumi di energia elettrica per quanto riguarda, ad esempio, la sede principale di Palmanova sono calati del 50%, passando da 238.650 kWh a 119.426 kWh. Inoltre, da luglio 2021 Arpa FVG ha aderito alla convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia che prevede, oltre agli interventi di manutenzione, anche l’efficientamento energetico degli edifici, finalizzato ad un risparmio energetico pari a circa il 30% nei primi tre anni. Ad oggi, i risultati ottenuti sono migliori rispetto a quanto atteso: la sede di Palmanova – che è anche dotata dal 2015 della certificazione ISO 14001 Sistema di gestione ambientale – ha già rilevato un risparmio energetico del 22% rispetto al 2021. Sempre da luglio 2021, la fornitura di energia di tutte le sedi deriva al 100% da fonti rinnovabili. Numeri importanti, che sono stati resi possibili grazie all’incentivazione del lavoro agile, alla sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a led, ma anche grazie all’adozione da parte di tutto il personale di buone pratiche aziendali in sintonia con la guida operativa proposta da Enea “Risparmio ed efficientamento energetico in ufficio”: dal limitare l’utilizzo degli ascensori al car sharing, dalla stampa di email e documenti solo se strettamente necessario, dallo spegnere le luci quando non necessarie al rispetto della temperatura massima negli uffici di 19 °C. Inoltre, l’Agenzia sta compiendo un progressivo rinnovo del parco auto, andando a sostituire le vetture ad alimentazione tradizionale con quelle ibride o, in un prossimo futuro, elettriche, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2.