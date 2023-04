OIKOS ospiterà a Udine un incontro con il prof. Fabio Quassoli e con la prof.ssa Fabiana Fusco

Il 28 aprile OIKOS ospiterà a Udine il professor Fabio Quassoli, docente di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. Partendo dall’ultima pubblicazione del professor Quassoli, approfondiremo come il linguaggio e l’immaginario delle migrazioni e delle minoranze in Italia riflettano una precisa modalità di gestione del fenomeno migratorio da parte delle amministrazioni e degli organi del potere. Sarà presente anche la professoressa Fabiana Fusco docente di Linguistica e direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell’ Università di Udine, con cui amplieremo la conversazione per riflettere sulla relazione che esiste tra il linguaggio e la realtà sociale. A introdurre gli ospiti e mediare l’incontro ci sarà Rossella Marvulli, giornalista pubblicista e operatrice sociale presso OIKOS onlus. L’evento di svolgerà con il patrocinio dell’Università di Udine. L’incontro si terrà dalle 16.30 alle 18.30 presso la Sala Florio di Palazzo Florio, sede dell’Università di Udine presso via Palladio n° 8. La disponibilità della Sala Florio è di 45 posti, chi vorrà partecipare potrà compilare il modulo google (disponibile al link:https://forms.gle/MouNGPRLdk49FjHD9) oppure può contattare l’organizzazione attraverso i canali social o con una mail all’indirizzo comunicazione@oikosonlus.net. L’evento è organizzato all’interno del progetto regionale PRASSI INTERMEDIA: Prevenzione della Radicalizzazione tramite la formazione degli operatori della sicurezza e dei professionisti dell’informazione nei Territori e nei MEDIA, svoltosi in collaborazione con: il Comune di Fagagna, l’Ordine dei Giornalisti, la casa editrice Bottega Errante. L’ente finanziatore del progetto è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Programma Immigrazione 2022.

Oikos Onlus, fondata nel 2005 a Udine, è un’associazione che si occupa di progetti di cooperazione internazionale e accoglienza diffusa delle persone migranti. Lo staff di professionisti multidisciplinari di Oikos Onlus, oltre che di cooperazione internazionale e di accoglienza, si occupa anche di educazione alla mondialità, integrazione, formazione, volontariato nazionale e internazionale.