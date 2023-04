Pordenonelegge: Ecco “Caro autore, ti scrivo…” 2023

Scatta il conto alla rovescia per uno degli eventi culturali più amati e più attesi dell’anno, pordenonelegge Festa del Libro con gli Autori, in programma quest’anno dal 13 al 17 settembre. E a siglare il countdown, con il primo annuncio di quattro nomi che saranno in pole position nel cartellone del festival, è ancora una volta il contest “Caro autore, ti scrivo …”, lo storico concorso dedicato alle recensioni dei libri, in forma di lettera indirizzata all’autore o all’autrice del cuore.

Ed ecco quindi i nomi dei quattro autori protagonisti di “Caro autore, ti scrivo …” 2023: sono l’olandese Enne Koens, che firma “Sono Vincent e non ho paura” (Camelozampa, 2022), Davide Morosinotto per “Il figlio del mare” (Mondadori 2022), Silvia Vecchini con “Mille briciole di luce” (Il castoro 2023) e Francesco D’Adamo per “Giuditta e l’orecchio del diavolo” (Giunti 2022).

Il contest prende il via oggi, venerdì 21 aprile, per iniziativa di Fondazione Pordenonelegge.it. Ci sarà tempo fino al 31 agosto per partecipare: sono ammessi gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado, di età compresa fra 11 e 14 anni, di tutta Italia.

Tutte le lettere–recensioni pervenute saranno valutate da una giuria tutta al femminile, di assoluta eccezione, composta da Beatrice Masini (Presidente), Caterina Ramonda, Vera Salton, Sara Marconi e Alice Maddalozzo della Puppa; coordina il Premio Valentina Gasparet.

I primi tre “critici in erba” per ciascun titolo si aggiudicheranno la pubblicazione del lavoro sul sito pordenonelegge.it, riceveranno una pergamena autografata dall’autore che hanno recensito e una selezione di libri pubblicati dagli editori che rientrano nella rosa degli autori in concorso, ma tutte le lettere pervenute verranno consegnate agli scrittori ai quali sono rivolte e rappresenteranno un importante riferimento per la conduzione degli incontri.

Nell’ambito della 24^ edizione di pordenonelegge verranno premiati i primi tre “critici” per ciascun titolo, i vincitori saranno proclamati nel corso degli incontri con gli autori dei libri selezionati.

Per trasmettere l’elaborato è necessario accedere al sito www.pordenonelegge.it sezione concorso “Caro autore, ti scrivo…”, compilare l’apposito form e allegare l’elaborato in formato pdf o word. Il testo dovrà avere una lunghezza massima di 2700 battute spazi inclusi.

Il contest “Caro autore, ti scrivo…”, realizzato da Fondazione Pordenonelegge in collaborazione con Fondazione Friuli, rientra nelle iniziative in programma per la campagna nazionale “Il Maggio dei libri” promossa dal Centro per il libro e la lettura.