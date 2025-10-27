Omaggio a Strauss e fantasie di Operetta giovedì 30 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Un inno alla leggerezza, all’eleganza e al fascino intramontabile dell’operetta: il secondo concerto di Io Sono Sinfonica, la prima stagione di FVG Orchestra, si intitola “Omaggio a Strauss e fantasie di Operetta” e va in scena giovedì 30 ottobre alle 20.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, celebra il bicentenario della nascita di Johann Strauss, il “re del valzer”, capace di trasformare la danza viennese in un linguaggio universale di gioia e raffinatezza. Accanto a lui, i grandi maestri del teatro musicale brillante che hanno fatto sognare intere generazioni: Emmerich Kálmán con la sua amatissima Principessa della Csardas, Franz Lehár con i capolavori La Vedova Allegra e Il Paese del Sorriso, Leon Bard con la vivace Duchessa del Bal Tabarin e, nel centenario dalla prima rappresentazione, Cin ci là di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, titolo che ha segnato la tradizione italiana del genere con irresistibile freschezza e comicità.

A interpretare questo caleidoscopio musicale due artisti che incarnano al meglio lo spirito dell’operetta: il poliedrico Andrea Binetti, anima della Piccola Lirica e recente vincitore del Premio Internazionale dell’Operetta, e la straordinaria Daniela Mazzucato, applaudita nei più prestigiosi teatri, affiancati da Ilaria Zanetti, Selma Pasternak e Francesco Scalas.

A garantire equilibrio, ritmo e splendore timbrico la bacchetta esperta del maestro Romolo Gessi.

Prevendite su VivaTicket e presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Prenotazioni: biglietteria@fvgorchestra.it | tel. 351 9129211 (lun–ven 10.00–12.00)

La stagione IO SONO SINFONICA è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e CiviBank; in collaborazione con il Comune di Monfalcone, il Comune di Udine, il Comune di Gorizia, il Teatro comunale di Monfalcone Marlena Bonezzi, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, Associazione culturale Euritmica e l’Associazione internazionale dell’Operetta Friuli Venezia Giulia