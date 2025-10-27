«Narrazioni di frontiera» incontro tra esperienza di vita, artistiche e giornalistiche. Mercoledì 29 ottobre al Centro Balducci di Zugliano
Prosegue il percorso di approfondimento di Arum che, anche nel 2025, ha vissuto l’esperienza dei gruppi di lettura diffusi sul territorio, gruppi che quest’anno – dopo un 2024 dedicato alla rilettura dei testi di Franco Basaglia e Franca Ongaro – si sono misurati con il tema dei confini e delle frontiere. E proprio sulle «Narrazioni di frontiera» – declinate come esperienze vissute, artistiche e giornalistiche – si concentrerà l’appuntamento di mercoledì 29 ottobre, con inizio alle 17, al Centro Balducci di Zugliano.
Dopo l’introduzione, per Arum, a cura di Maria Angela Bertoni, la giornalista Anna Piuzzi interverrà per raccontare l’esperienza «Sulla Rotta Balcanica, attraversati dai confini». Seguirà l’intervista, a cura di Angela Calabretta, presidente di Arum, con Pietro Bartolo, medico di Lampedusa. Ci sarà inoltre una narrazione fotografica del viaggio a Lampedusa compiuto nel 2019 da soci e socie Arum e volontarie del Centro Balducci. Concluderà il pomeriggio «L’utopia necessaria» il dialogo tra Angelo Floramo e Paolo Patui, moderni Don Chisciotte e Sancho Panza, secondo i quali, mantenere in vita piccole e grandi aspirazioni è un gesto necessario per la salvaguardia dell’umanità. L’ingresso è libero, seguirà un momento conviviale.
L’associazione di promozione sociale Arum, nata nei primi anni Duemila, raccoglie operatori e operatrici della Salute Mentale, insieme ad utenti dei servizi e ai loro familiari. L’iniziativa è resa possibile da un contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia.