Open day dei nidi d’infanzia del Comune di Udine: porte aperte alle famiglie

Il Comune di Udine promuove una serie di open day nei nidi d’infanzia comunali, rivolti a tutte le famiglie interessate a conoscere da vicino il servizio educativo per la prima infanzia. Si tratta di un’occasione importante per visitare le strutture, esplorare gli spazi dedicati alle bambine e ai bambini e avere un primo contatto diretto con il personale.

Durante gli incontri, il personale del Comune di Udine e una rappresentanza del personale educativo accoglierà le famiglie e fornirà le informazioni più importanti sia dal punto di vista amministrativo – come l’organizzazione del servizio e le modalità di iscrizione – sia sotto il profilo più strettamente educativo, illustrando i progetti pedagogici e le attività proposte negli spazi dei nidi comunali.

L’accesso agli open day è libero e non è necessaria la prenotazione. Inoltre, le famiglie interessate a incontri individuali fuori dalle date programmate, potranno contattare direttamente la struttura.

Il calendario

Il nido “Dire, Fare, Giocare”, in via della Roggia 48, aprirà le proprie porte sabato 17 gennaio, con due turni alle 9.30 e alle 11.15, e nuovamente mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 17.00. Il nido “Sacheburache”, in via Baldasseria Media 21, sarà visitabile lo stesso giorno, sabato 17 gennaio 2026 alle 9.30 e alle 11.15 e martedì 3 febbraio alle ore 17.30. Il nido “Cocolâr”, in via Alba 27, accoglierà le famiglie sabato 31 gennaio alle 9.30 e alle 11.15 e venerdì 6 febbraio alle ore 17.30. Infine il nido “Fantasia dei Bimbi”, in via Diaz 20 con accesso da via Gorizia, sarà aperto sabato 31 gennaio alle 9.30 e alle 11.15 e giovedì 5 febbraio alle ore 17.30.

Gli open day rappresentano un momento prezioso per avvicinarsi alla scelta del nido d’infanzia, conoscere la qualità delle strutture comunali e scoprire un servizio educativo pensato per accompagnare la crescita dei più piccoli e sostenere le famiglie nel percorso.