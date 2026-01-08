Pronto soccorso intasati: Pd Fvg, Giunta Fedriga cade dalle nubi

“La Giunta Fedriga sembra quasi cadere dalle nuvole ogni volta che si verificano intasamenti ai pronto soccorso regionali. Nella migliore delle ipotesi si sostiene che è tutto normale e sotto controllo, ci si rifugia nei picchi influenzali oppure si getta la colpa sui cittadini accusandoli di fare un uso improprio del pronto soccorso, come se qualcuno potesse scegliere con leggerezza di trascorrere molte ore in quelle strutture intasate, già sapendo cosa lo aspetta. Vorremmo arrivasse un franco riconoscimento dell’insufficienza dei provvedimenti presi negli ultimi otto anni, così che i cittadini sono costretti a rivolgersi ai pronto soccorso in assenza di altre risposte territoriali. E vorremmo che Fedriga e Riccardi cominciassero a fare qualcosa, anche se non lavoreranno per un loro mandato futuro. Visti i risultati, la carenza drammatica di medici di famiglia e nelle guardie mediche è un problema mai affrontato con la necessaria determinazione”. Lo dichiara la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, in merito a quanto riportano i media sull’aumento degli accessi nei pronto soccorso regionali nelle recenti festività.