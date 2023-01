Open FVG ritira la candidatura a Presidente di Furio Honsell

“Come Open FVG facciamo un passo di lato ritirando la candidatura di Furio Honsell e ringraziandolo per il suo impegno sempre generoso e tenace. Siamo contenti di aver spinto per allargare la coalizione nella giusta direzione e ci impegneremo all’interno del centrosinistra affinché il programma sia concreto e radicale sui temi delle politiche per il lavoro, per il sociale e per l’ambiente.” – È quanto dichiara il Presidente del Movimento politico Open FVG.