Dal Zovo – Sergo: “Rifiuti, plauso al NOE per operazione a Manzano. Urge monitoraggio”

“Un plauso ai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine” arriva dai consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, dopo l’operazione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di rifiuti di natura e provenienza non precisata, in un’area adiacente a un’azienda di Manzano (UD). “Anche la nostra regione è teatro di azioni illecite legate allo smaltimento e al trattamento di rifiuti: purtroppo il Friuli Venezia Giulia non è l’isola felice che alcuni vogliono far credere – continuano Dal Zovo e Sergo -. Per fortuna c’è chi denuncia e chi indaga per far emergere queste situazioni”. “Di fronte all’ennesimo caso di capannoni riempiti da rifiuti – concludono gli esponenti pentastellati -, ci chiediamo che fine abbia fatto la mappatura richiesta da noi su questi fenomeni già mesi or sono. L’assessore Scoccimarro batta un colpo”.