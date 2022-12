Open Fvg su piano triennale di assistenza territoriale: documento poco concreto

“Ieri è stato approvato in Commissione Sanità del Consiglio Regionale, il programma triennale 2023-2025 dell’assistenza territoriale. Come Open sinistra FVG abbiamo dato parere negativo. Il documento è corposo e ricco di principi, ma molto astratto. In sostanza è il solito adempimento, in cui ci si trincera dietro nomi altisonanti quali

Ospedali di Comunità, Punti unici di accesso, Punti Salute di Comunità, ecc. e pagine e pagine di acronimi, a cui si attribuiscono decine di compiti e mansioni. Nulla però si dice di come, e soprattutto quando, verrà reclutato il personale necessario. Questa è infatti la principale criticità. Non si può continuare a fingere di realizzare una sanità territoriale solo in modo nominalistico o peggio ancora facendo nuovi investimenti in immobili se questi rimarranno vuoti. Di salute mentale, prevenzione, aree periferiche si parla molto poco nel documento. È risultato palese che le strategie concrete di attuazione erano vaghe e da definire. Ancora una volta abbiamo dichiarato che non si affrontano le criticità della sanità territoriale con dei volumetti, come questo programma, che dietro non hanno vera distanza. La sanità non è questione di retorica. ” Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra FVG.