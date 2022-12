Regionali: Liva (Pd), M5S Fvg da soli saranno stampella di Fedriga

“Vogliamo costruire un’alternativa seria e convincente, non piantare bandierine. Alla fine i 5 Stelle Fvg hanno ubbidito agli ordini romani di Conte e in Fvg saranno la stampella di Fedriga: liberi di farlo ma si prendano le loro responsabilità senza cercare scuse e astenendosi da accuse irricevibili. Arrogante è chi all’apertura di un dialogo risponde con un comunicato stampa a freddo, illogico è chi per anni lavora con noi in Consiglio regionale e fa alleanze nei Comuni con il Pd e poi si spaccia da ‘puro’. Il Pd ha preso l’iniziativa di aprire un tavolo ben prima che esistessero i punti programmatici dei 5 Stelle, abbiamo chiarito che non poniamo né devono essere poste pregiudiziali, il M5S ne pone subito più d’una. Andiamo avanti e lavoriamo con chi ci sta, chi non c’è sbaglia, lo abbiamo sempre detto e poiché siamo di parola lo ribadiamo. Su chi scende per primo, non ci sono dubbi”. E’ la replica del segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva alla nota con cui il M5S del Friuli Venezia Giulia accusa che “l’azione politica del PD si caratterizza per arroganza e illogicità”.